Karaköprü Narlıdere'de çalışmalar sürüyor

Karaköprü' nün iki yakası arasında ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 3 katlı Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağının çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da ulaşımın daha da rahatlatılmasına yönelik bulvarlar, çelik köprüler ve yeni yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşak yapımını sürdürüyor. Personelin ve iş makinelerinin yoğun çalışma içerisinde olduğu bölgede ekipler bir yandan kavşağın üst kısım yapımını sürdürürken, diğer yandan bulvar bağlantılarının yapılacağı yolların alt yapısını yapmaya gayret gösteriyor.

Kısa bir süreye kadar yine şehir içi toplu taşımada Trambüs Projesi'ni vatandaşlarla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Köprülü kavşağı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı ile Kolsuzoğlu Bulvarını birbirine bağlamayı amaçlıyor. 430 metrelik art germe bir viyadükle bağlanacak olan Narlıdere Köprülü Kavşağı, Diyarbakır yol güzergahının dalgeç şeklinde olması ile toplamda 3 katlı olarak inşa edilecek.