Karaköprü'de geri dönüşüm atağı sürüyor

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yapılan etkinlikle pazarda açılan geri dönüşüme katkı standıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Stantta vatandaşlara atık yağların suya ve çevreye verdiği zararlar, geri dönüşüme kazandırılacak malzemelerin ekonomiye vereceği katkılar anlatıldı. Yapılan etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin eşi Güler Baydilli de katılırken, Hanımefendi Baydilli vatandaşlara ve Pazar esnafına geri dönüşüm poşeti ve atık yağ kutusu dağıttı.

Geri dönüşümün hem doğanın korunması hem de ekonomi açısından önemli olduğunu belirten Güler Baydilli, projeye destek veren vatandaşlara ve etkinliği yapan çevre koruma birimine teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlik her hafta bir semt pazarında yapılarak vatandaşlarda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.