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22 Temmuz 2018 14:51

Karaköprü’de iş makinesi 4 elektrik direğini devirdi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde köprülü kavşak yapımında çalışan iş makinesinin hatalı manevra sonucu 4 elektrik direğini devirmesiyle ilçenin büyük bir bölümünde enerji kesintisi yaşandı.

Karaköprü’de iş makinesi 4 elektrik direğini devirdi

22 Temmuz 2018 14:51


Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesinde yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı inşaatında yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen bir iş makinesi, iddiaya göre hatalı manevra yapınca yakınındaki 4 elektrik direğini devirdi. Devrilen direklere bağlı olan elektrik iletim hatlarının kopması sonucu Karaköprü ilçesinin büyük bir bölümünde enerji kesintisi yaşandı. Olay üzerine Dicle Elektrik Dağıtım, bölgenin enerjisini hemen keserken, yapılan çalışmalarla alternatif hatlardan kısa bir süre içerisinde ilçeye yeniden elektrik verildi. Olaya neden olan iş makinesinin yüklenici firmaya ait olduğu belirlenirken, gerekli yasal ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.




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