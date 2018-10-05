Karaköprü'de kadınlara geri dönüşüm anlatıldı

Karaköprü Belediyesi hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçedeki ev hanımlarına geri dönüşüm ve atık yağ konusunda bilgi veriliyor.

Kadınlara geri dönüşümün önemi, atık yağların ve atıkların çevreye verdiği zararlar ile ilgili konularda bilgi verilirken, atık yağların ve atıkların geri dönüşümüyle elde edilecek kazançlar da anlatıldı. Bu proje için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden Karaköprülü kadınlar, mutfaklarında artan atık yağları toplayarak hem çevreyi koruyacaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ev hanımlarına atık yağ kutusu verilirken, kutular atık yağla dolduktan sonra toplanarak işlenmesi için fabrikaya gönderilecek ve ekonomiye kazanç sağlayacak.