Karaköprü'de kırsal mahallelerde yol çalışması sürüyor

Karaköprü Belediyesi yol çalışmalarını kırsal mahallerlerde devam ettiriyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından Gölpınar Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Kırsal mahalledeki köy içi yolların tümü kilitli parke döşenerek tozdan ve çamurdan kurtarılacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilk günden beri kırsalı merkezden ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, “Gölpınar kırsal mahallemiz nüfus ve yerleşim bakımından ilçemizdeki en büyük kırsal mahallelerimizden ve mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsal mahallelerimiz geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gölpınar kırsal mahallemize hayırlı olsun “diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Gölpınar'dan sonra nüfus olarak fazla olan kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.