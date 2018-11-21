Karaköprü'de Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Karaköprü Belediyesi eğitim kurumlarıyla ortaklaşa olarak sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi programında düzenlendi.

Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin eşi Güler Baydilli ve Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker de katıldı. Program Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlarken, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Programın son bölümünde Karaköprü Belediye Başkan Danışmanı İsmail Zorlu öğrencilere 'Peygamberimizden günümüze mesajlar' konulu konferans verdi.

Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker, Karaköprü Belediyesi olarak eğitime önem verdiklerini ve her zaman öğrencilere yönelik programlar yaptıklarını kaydetti. Şeker, "Başkanımız Metin Baydilli gençler için çalışıyor ve projeler gerçekleştiriyor. Yaşam Parkımızda bulunan Bilim Merkezi tamamlandığında gençler için önemli bir ilim alanı olacaktır" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Kızmaz da programa katkıları için Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür etti.