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Karaköprü'de öğretmenlere kodlama eğitimi

Karaköprü Belediyesinin yürütücülüğünü yaptığı stem, kodlama ve robotik kursunda öğretmenlere robotik kodlama eğitimi veriliyor.


Eğitime her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi gençlerin ve eğitimcilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesinin yürütücüsü olduğu, Karaköprü Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığında oluşturulan Karaköprü Stem atölyesinde öğretmenlere stem, kodlama robotik kursu veriliyor.


Karacadağ Kalkınma Ajansının Teknik Destek Projesi kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlere Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde 'Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi' verilirken, öğretmenler buradan alacakları kodlama eğitimiyle gençleri bilime yönlendirecek.


Kodlama kursunda eğitici eğitimi alan öğretmenlere android uygulama geliştirme, kodlama, robotik, drone yapımı, biometics ile inovasyon, 3D tasarım ve 3D üretim eğitimleri veriliyor.

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