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11 Eylül 2017 17:18

Karaköprü’de sıcak asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü ilçesinde 3 Mahalle ve 2 Bulvarda yapımı devam eden asfalt çalışmasını denetledi.

Karaköprü’de sıcak asfalt çalışması

11 Eylül 2017 17:18


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, plan ve program dahilinde kent merkezi ve 13 ilçede asfalt çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Seyrantepe, Mehmetçik, Batıkent Mahallesi ile Eyyüp Cenap Gülpınar ve Şairnabi Bulvarında asfalt çalışmasında sona doğru gelindi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, asfalt çalışmasının devam ettiği mahalle ve bulvarlarda incelemelerde bulundu. Belediye Meclis üyeleri ile birlikte asfalt çalışmasını denetleyen Başkan Çiftçi, Seyrantepe Mahallesinde, tarafından yaptırılan semt sahasında top oynayan çocuklarla sohbet etti.


“Şanlıurfa geleceğe güvenle yürüyecektir”


Şanlıurfa’nın geleceğe güvenle yürüdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Merkez mahallelerimiz ve yeni Şanlıurfa’nın vücut bulduğu Maşuk bölgesinin Seyrantepe, Mehmetçik Mahallelerindeki, Eyyüp Cenap Gülpınar ve Şairnabi Bulvarındaki asfalt çalışmasını bitirmek üzereyiz. Yeni ve yeniden oluşan bir mahalle, bu mahallelerin trafik yükünü sağlayabilmek, Seyrantepe ve Mehmetçik Mahallesini Karaköprü Batıkent ve Akpıyar mahalleleriyle bağlantılarını sağlamak, Karaköprü’nün trafik yükünü, özellikle Batıya giden yükünü yapmış olduğumuz kuzey-batı çevre yoluna bağlantıyı sağlayabilmek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz işlerinin başındadır. Yeni şehirleri oluşturmak kolay değildir. Yeni şehirler alt ve üst yapısıyla gerçekten çok önemli bir efor istiyor. Bizde bu eforu sağlıyoruz, fakat Şanlıurfa’nın geleceği çok güzel olacaktır. Yeni Şanlıurfa’nın kurulduğu alanlar ve yepyeni mahalleler Büyükşehir belediye başkanlığının yapmış olduğu çalışmalarla geleceğe daha güvenle yürüyecektir" dedi.




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