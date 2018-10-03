Karaköprü'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mahallede alan gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Daha modern bir Karaköprü oluşturmak ve vatandaşların taleplerini karşılamak isteyen Baydilli, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit ederek giderilmesi için talimat veriyor. Akpiyar Mahallesindeki alan gezisinde sokak sokak dolaşan Baydilli esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinleyerek not alırken, vatandaşlara mahallede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karaköprü'yü daha yaşanılabilir ve sorunsuz bir ilçe yapma adına tüm ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Baydilli, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her gün bir mahallede inceleme yaptıklarını kaydetti.

Baydilli, mahalledeki inlemelerinin ardın açıklamasında, “Biz çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte Karaköprü'yü kalkındırmayı hedefliyoruz. Bunun için de vatandaşlarımızdan bize gelen talepleri önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda her sabah bir mahallemizde inceleme yaparak sorunları yerinde inceliyor, giderilmesi için çalışma başlatıyoruz. Taleplerini veya çevrede gördükleri sıkıntıları bize ileterek yardımcı olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.