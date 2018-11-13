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Karaköprü'de yol atağı sürüyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde cadde ve sokaklarda başlatılan kilitli parke döşeme çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde cadde ve sokaklarda başlatılan kilitli parke döşeme çalışması devam ediyor.


Karaköprü'de ihtiyaçları karşılamak üzere belediye tarafından yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçenin her yerinde yol gereksinimi olan yerlerde yeni yollar açan fen işleri müdürlüğü ekipleri, açtıkları yollarda alt yapı çalışmaları bittikten sonra çamur ve toz oluşumunu engellemek amacıyla kilitli parke döşemesi yapıyor.


Baydilli, yol medeniyettir anlayışıyla gelişen ve büyüyen ilçede yeni yollar açtıklarını ve vatandaşın hizmetine sunduklarının altını çizdi. Baydilli, "Fen işleri müdürlüğümüz gerçekten vatandaşlarımızdan gelen talepler ve programımız doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisindedir. Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni yollar açıyoruz ve büyükşehir belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Akpiyar, Batıkent, Atakent, Seyrantepe ve Doğukent gibi sürekli büyüme gösteren mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yine kırsal mahallelerimizde köy içi yolları tamamladık ve bozulan yolları onarıyoruz. Çalışmalarından dolayı Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.

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