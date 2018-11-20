Karaköprü'de yol sorunu çözülüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçede başlattığı yol atağı yoğun bir çalışmayla sürerken ilçedeki yol ihtiyacı bir yılda açılan 60 kilometre yol ve döşenen 250 bin metrekare kilitli parkeyle büyük oranda karşılandı.

Karaköprü Belediyesi her geçen gün gelişen ve konutlaşmanın arttığı ilçede yol ihtiyacını karşılamak üzere yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin 'Yol medeniyettir' düsturuyla başlattığı yol atağında son bir yılda yapılan çalışmalarla ilçedeki yeni yol ihtiyacı büyük oranda karşılandı. Karaköprü'de özellikle konutlaşmanın fazla olduğu Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Atakent gibi mahallelerde yeni yollar açan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yollarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların çamur ve tozdan mağdur olmaması için yolları kilitli parkeyle döşüyor. Son bir yıl içerisindeki verilere göre Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yaklaşık 60 kilometre yeni yol açarken, açılan yollara yaklaşık 250 bin metrekare kilitli parke döşedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçenin önemli bir yol ihtiyacını giderdikleri için mutlu olduklarını kaydederken, bundan sonra da Fen İşleri ekiplerinin aralıksız çalışacağını kaydetti. Baydilli, "Karaköprü'müz her geçen gün gelişen, büyüyen ve modern olma yolunda ilerleyen bir ilçedir. Biz de ilçemizde vatandaşlarımıza layık modern bir ilçeyi inşa etmek için uğraşıyoruz. Son bir yılda açtığımız yollarla ve döşediğimiz kilitli parkeyle ilçemizdeki yol ihtiyacını büyük oranda giderdik. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çok azaldığını görüyoruz bu da taleplerini karşıladığımızı gösteriyor. Özveriyle çalışan Fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, yeni yollar Karaköprü'müze hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.

Baydilli kırsalda da önemli bir yol atağı gerçekleştirdiklerini ve 186 kırsal mahalle ve sokaktaki köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını tamamladıklarını hatırlattı.