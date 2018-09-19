Karaköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri ilçenin hızlı gelişen ve konutlaşan mahallesi Seyrantepe'de muhtelif yerlerde yeni yollar açarak vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşa en iyi hizmeti götürmek için durmadan çalıştıklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Her yıl önemli bir büyüme gerçekleştiren ilçemizde doğal olarak yeni ihtiyaçlar meydana geliyor. İlçemizin TOKİ bölgesi olması nedeniyle hızlı gelişen mahallelerinden olan Seyrantepe'de ihtiyaçlar dâhilinde yeni yollar açıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmalarımız sürüyor. Yol medeniyettir diyerek ilçemizin her mahallesinde ihtiyaca bağlı olarak yol açma ve alt yapısı biten yollarda kilitli parke döşeme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.