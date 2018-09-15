Karaköprü'deki okullar temizlendi

Karaköprü Belediyesi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun başlangıcı öncesi ilçedeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler okullarda yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaparak öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni eğitim ve öğretim sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, belediye olarak öğrencilerin temiz okullarda derslerine başlamaları için temizlik çalışması yaptıklarını kaydetti. Baydilli, “Pazartesi günü açılacak olan okullarda yüzbinlerce öğrencimiz eğitimlerine başlayacak. Biz de çocuklarımızın daha temiz ve steril bir ortamda derslerine başlaması için temizlik işleri ekiplerimize talimat verdik ve okullarımızda temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptık. Ben gençlerimize ve öğretmenlerine başarılı bir eğitim sezonu diliyorum” dedi.

Ali Baba İlkokulu Müdürü Orhan Barsan ise “Yeni eğitim öğretim yıllına başlayacak olan okulumuzda yaptığımız hazırlıkta temizlik konusunda bizlere yardımcı olan Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.