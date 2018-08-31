Karaköprü’den sağ beke son gün takviyesi

Kırmızı siyahlı ekip Kahramanmaraşspor’dan tecrübeli sağ bek Ramiz Ok’u renklerine bağladı.

Tff 3. lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor transferin son gününde tecrübeli sağ bek Ramiz Ok’u renklerine bağladı. Son olarak Kahramanmaraşspor forması giyen Ramiz Ok ile birlikte transferi kapayan kırmızı siyahlı ekip lige tam kadro ile başlayacak.

30 yaşındaki Ramiz Ok Diyarbakırspor, Yalovaspor, Batman Petrol, Göztepe, Kartalspor, Fethiyespor, Pendik ve Kahramanmaraşspor gibi takımların formasını giyerken, Tff 2. ligde 142 maça çıkarak 3 gol kaydetti.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan yeni sezona hazır olduklarını belirterek Ramiz Ok transferiyle birlikte verimli bir transfer dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Kulüp Başkanı Aslan, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yeni sezon transfer planlamamız dahilinde gelen ve giden arkadaşlarımız oldu. Güzel bir transfer sezonu geçirdik ve gerekli bölgelere karakterli futbolcular takviye ettik. Son olarak Ramiz Ok kardeşimizi kadromuza katarak transferi kapattık. Yeni transferimiz kulübümüz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Ramiz Ok’un imza töreninde Karbel Karaköprü Belediyespor yöneticileri, Mithat Şaka, Necati Topal, Ahmet Badıllı ve Kemal Şimşek hazır bulundu.