Karaköprü'den sahasında muhteşem galibiyet

Karbel Karaköprü Belediyespor yenilenen sahasındaki ilk maçında taraftarının desteğiyle Gebzespor'u 2-0 mağlup etti.

Tff 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yenilenen stadında ilk maçında Gebzespor ile karşılaştı. Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan kırmızı siyahlı ekip müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Karbel Karaköprü Belediyespor' un gollerini 18. dakikada Hasan Gündoğdu ve 66. dakikada Batuhan Er kaydetti. Karşılaşmayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ile yöneticiler de takip etti.

Maça hızlı başlayan Karaköprü Belediyespor rakip sahada erken baskı kurunca henüz 18. Dakikada Hasan Gündoğdu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ön tarafta baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip başka gol bulamayınca ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili olan taraf Karbel Karaköprü Belediyespor olurken takip Gebzespor'un cılız ataklarında savunma ve kaleci Fehmi Karakeçili gol izni vermedi. 66. dakikada ise Karaköprü Belediyespor'un golcü ismi Batuhan Er attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Batuhan bu golle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Maçta başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor yenilenen stadındaki ilk maçında 2-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutlarken, Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan 90 dakika takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.