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Karaköprüspor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor Silivrispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip geçen hafta Nevşehir Belediyespor karşısında alınan galibiyetin moraliyle hazırlıklarına devam ederken, bu hafta bay geçeceği için hazırlıklarına 4 günlük ara verip dinlenecek. Salı günü tekrar çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü oynayacağı Silivrispor maçı için cumartesi günü İstanbul'a hareket edecek.


Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı geçen hafta zorlu rakipleri Nevşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu hafta maç oynamayacağımız için çift idman yaparak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Haftaya oynayacağımız Silivrispor maçına kadar iyi bir tempoyla çalışıp maça hazır çıkacağız. inşallah deplasmanda alacağımız galibiyetle üst sıralardaki yerimizi koruyup yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

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