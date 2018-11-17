Karaköprüspor yeni stadında ilk maçına çıkacak

TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor 13. hafta maçında Gebzespor'u konuk edecek. Faruk Çelik Spor Tesislerinin yıkılarak yeni bir stada dönüştürülmesiyle kendi stadında ilk maçına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, galip gelerek üç puanın sahibi olmak istiyor.

Yaklaşık 1,5 yıl sonra kendi sahasında ilk kez oynayacak olan Karaköprü ekibi, maçın hazırlıklarını tamamlarken, tek hedef taraftarının desteğiyle galibiyet olarak belirlendi. Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan kulüp tarihi açısından önemli bir maça çıkacaklarını belirtirken, yenilenen stattaki ilk maçta tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü vatandaşların desteğini beklediklerini kaydetti.

Kulüp Başkanı Aslan, "Faruk Çelik Spor Tesislerimizin TFF standartlarına uygun hale gelmesi için yıkım çalışmalarını başlatmıştık ve çalışmalarımızı tamamladık. Karaköprü'müze ilk çim saha stadyumunu kazandırdık ve takımımız artık maçlarını burada oynayacak. Yarınki Gebzespor maçına tüm taraftarlarımızı ve hemşerilerimizi bekliyoruz. Stadımız Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'müze hayırlı olsun" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un yeni sahasında Gebzespor'u konuk edeceği maç yarın saat 13.00'te başlayacak ve maçı Hatay Bölgesi Hakemi Mehmet Semih Güçlü yönetecek.