Karaköprüspor'un yeni stadı açılıyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından ilçeye kazandırılan stadyum 18 Kasım Pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor'un Gebzespor ile oynayacağı maçla kapılarını açıyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un şampiyon olarak profesyonel lige çıkmasının ardından Faruk Çelik Spor Tesislerini Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına getirmek için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından başlatılan çalışmalar sona erdi. Yenilenen ve 2 bin kişilik kapasitesiyle standartlara uygun hale gelen stadyum pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor'un Gebzespor ile oynayacağı maçta açılacak.

Karaköprüspor'a yakışır bir saha olduğunu belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Takımımız 3. lige çıkınca stadımızın şartları federasyon tarafından uygun görülmüyordu. Biz de kulübümüzün maçlarını oynayabilmesi için Faruk Çelik Tesislerimizi yeniden inşa ettik ve standartlara uygun bir stat yaptık. Takımımız pazar günü Gebzespor ile oynanacak maçla birlikte sahamızda maçlarını oynamaya başlayacak. Stadımız Karaköprü'müze ve Şanlıurfa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Baydilli'nin yenilenen stadyuma yaptığı ziyarete, Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Çayan ve Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp 2. Başkanı Mevlüt Keklik eşlik etti.