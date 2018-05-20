Karakoyun köprülü kavşağı yarın başlıyor

Şanlıurfa’da ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için çelik köprüler, bulvarlar ve köprülü kavşaklar yaparak trafiği büyük ölçüde rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 187 hanede kamulaştırma çalışmalarını tamamladığı Karakoyun Katlı Köprülü Kavşağı için proje uygulamasına başlıyor. Gaziantep karayoluna transit geçişin yanı sıra Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara mahalleri için de hayati önem arz edecek olan Karakoyun Katlı Köprülü Kavşağı, 180 günde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Çiftçi, alanı inceledi

Çalışmalar öncesi alanda bir dizi incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sorunlara neşter atarak Şanlıurfa’mızın önünü açıyoruz" dedi.

Ulaşım konusunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığının çok başarılı projeler gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Şanlıurfa’mızda ulaşım sorunlarının çözülmesi hedeflerimiz arasındaydı. Özellikle de ana arterler. Karakoyun Katlı Köprülü kavşağımızın çalışmaları Pazartesi artık son sürat bir şekilde başlamış olacak. 180 gün de tamamlanacak ve 3 köprü yapılacak. Bu köprüler Karakoyun, Akşemsettin, Hızmalı ve Süleymaniye mahallesinin sorununu çözecek. Trafik çok rahatlayacak ve üstten İpekyolu trafiğinin verilmesi ile alt bölümünde dönerli kavşak sayesinde 4 mahallemizin birbiri ile bağlantısı tamamen rahatlayacak. Bunlar geleceğe Şanlıurfa’nın sorununu bırakmama projesidir. Hedefimiz şehrimize kalıcı eserler bırakmak. Bunu yaparken köprülü kavşağımızın yapımında Şanlıurfalı kardeşlerimiz trafiğin tek yöne düşmesi konusunda sıkıntıları olabilir. Büyük projeler için sabırlar lazım. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olacağından eminim. Çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.