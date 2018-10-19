Karbel Karaköprü Belediyespor' da hedef galibiyet

Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda karşılaşacağı Tire 1922 Spor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

TFF 3. Lig temsilcisi KarbelKaraköprüBelediyespor ligin 9. Haftasında deplasmanda İzmir ekibi Tire 1922 Spor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Siyahlı ekip pazar günü oynayacakları maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Çalışmalarını Harran Üniversitesi sahasında yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı siyahlı ekip İzmir'e hareket ederek, maç saatini bekleyecek. Son iki hafta talihsiz mağlubiyetler alan Karaköprü Belediyespor'da hedef güçlü rakibine üstünlük kurarak hem yen, bir çıkış yakalamak hem de moral bulmak olarak belirlendi.

Son iki hafta şanssız mağlubiyetler aldıklarını belirten Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, “Çalışmalarımızı tamamladık ve artık İzmir'e gidip maçı bekleyeceğiz. Zorlu bir deplasman olacak ama biz de iddialıyız ve kazanmaya gidiyoruz. İnşallah kazanıp yeni bir çıkış yakalarız” diye konuştu.

KarbelKaraköprü Belediyespor'un Tire 1922 Spor'a konuk olacağı maç 21 Ekim Pazar Günü saat 17.00'de oynanacak ve karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.