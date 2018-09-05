Kardeşlerin silahlı kavgası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Eyyübiye ilçesindeki Eyyübiye Polis Merkezi yakınlarında yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan Ömer ile kardeşi Mustafa Çakallı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kardeş de ağır yaralandı. Yaralı kardeşlerden Mustafa, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bugün ise ağabeyi Ömer Çakallı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakallı’nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan ceset, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.