Kardeşlik sofrasında adres Ceylanpınar

Ceylanpınarlılar Büyükşehir’in iftar sofrasında bir araya gelerek oruç açtı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği buluşmada Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olmasını istiyorsak mecliste onun göstermiş olduğu milletvekillerini de oraya taşımalıyız" dedi.

İlahilerin okunduğu iftara Çiftçi’nin yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli adayları İbrahim Toru ve Halil Özşavlı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftçi “ak belediyecilik ile Ceylanpınar’ın çehresi değişti”

Halkın Ramazanını tebrik ederek birlik ve beraberliklerinin devamını dileyen Çiftçi, "AK Belediyeler olarak çok hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 3 yılda gerek açılan bulvarlar gerekse yapılan alt yapı hizmetleri, sosyal tesisler spor tesisleri, semt pazarları ve parklar hepinizin huzurundadır. Aynı şekilde kırsal mahallerimizde gerek içme suyu ishale şebekeleri gerek ise yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bu yılda 90 Kilometrelik yol asfaltlama programımız var, hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte buna başlayacağız. Ceylanpınarlı kardeşlerimin çok beklediği Gazi Bulvarını Allah’ın izni ile sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ceylanpınar merkezinde tamamladığımız prestij caddesi kapsamında tüm enerji yer altına alınarak ilçenin kaderini değiştirecek bir güzellik yapıldı" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin kaynağını Türkiye’ye yatırım olarak aktaran kadrolarız"

Gerçekleştirilecek olan 24 Haziran seçimlerine de değinen Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olmasını istiyorsak mecliste onun göstermiş olduğu milletvekillerini de oraya taşımalıyız. Dış mihrakların ülkemize oynadığı oyunlar çok. En son döviz ile oynamaya ve piyasayı durdurmaya başladılar. Bunların işimiz de ve aşımızda gözleri var. Türkiye’nin büyümesini, milletimizin zenginleşmesini istemiyorlar. Türkiye’nin kaynadığını Türkiye’ye yol, okul, hastane, hava limanı, köprü ve alt yapı olarak yapıyoruz. Dış güçler bunu benimsemiyor ve ülkemiz üzerinde envayı çeşit oyunlar oynuyorlar. İlk kez bunlara hayır diyen bir liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları var. Artık bunlara verilen faizler şimdi ise bizim ülkemizde yatırım olarak kalıyor" diye konştu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise,"Bugün Ceylanpınar’ımıza gelerek bu güzel sofrada bizlerle bir araya gelen Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da bir genel seçim yaşayacağız. Geçmişte Ceylanpınar nasıl reisini yalnız bırakmadıysa şimdi de öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.