Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 17:28

Karışan cenazeler memleketlerine gönderildi

Şanlıurfa yerine Erzincan’a gönderilen Halil Asal’ın cenazesi, Şanlıurfa’ya getirildi.

Karışan cenazeler memleketlerine gönderildi

13 Eylül 2017 17:28

Aile cenazeyi teşhis ederek, teslim aldı.


Aydın Söke’de tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden 50 yaşındaki Halil Asal’ın cenazesi, kargo uçağında karışınca Erzincan’a gönderilmiş, Şanlıurfa’ya ise bir kadın cenazesi yollanmıştı. Ailenin son anda fark etmesi üzerine ortaya çıkan karışıklık Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından giderildi. Karışan cenazeler, tarifeli uçakla memleketlerine gönderildi.



Şanlıurfalı aile teşhis edip teslim aldı


Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda cenazenin getirileceği uçağı bekleyen Asal ailesi, cenazenin gelmesinin ardından cenazeyi teşhis etti. Tabutu açarak bakan aile cenazeyi teslim aldı.


Cenaze aracına konulan Asal’ın cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Asal’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Yusuf Paşa Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç