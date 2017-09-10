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10 Eylül 2017 13:52

Karşıyaka mahallesine 20 yeni yol açıldı

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi’nde imara açılan yerlerde yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

Karşıyaka mahallesine 20 yeni yol açıldı

10 Eylül 2017 13:52


Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatları ile merkez ve kırsal mahallelerde yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Karşıyaka Mahallesi’nde 20 yeni yol açtı. Yol açma çalışmaları yapılaşmanın olmadığı 591 ve 597. sokakta devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü 591 ve 597. sokakta sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.


Karşıyaka Mahallesinde yapılan çalışmalarda kırmızı kot uygulaması ile 90 santimetreye kadar kazı çalışması yapılıyor. Kazı yapılan yollara 70 santimetre dolgu malzemesi dökülerek uzun yıllar kalıcı olması hedefleniyor. Karşıyaka Mahallesi’nde 20 sokakta çalışmalar tamamlandı.




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