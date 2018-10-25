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Katı atıklardan üretilen elektrik enerjisi 30 bin haneyi aydınlatıyor

Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerde faaliyete geçirdiği katı atık aktarma ve bertaraf tesisleri ile çöp yakma dönemini sonlandırarak elektrik enerjisi sağlıyor.


Büyükşehir Belediyesi, katı atık tesisleri çöplerin yakılarak şehir ve ilçe merkezlerinde oluşturduğu kötü görüntülere son veren Büyükşehir Belediyesi, ayrıştırdığı çöpler sayesinde her ay 30 bin hanenin elektrik enerjisine denk gelecek şekilde üretim sağladı. Proje için gerekli olan maliyetin çoğunu BM, Japonya ve GAP İdaresi Başkanlığından sağlayarak hayata geçirdiği proje sayesinde Şanlıurfa, bölgesinde ve Türkiye'de gelişmiş iller sıralamasında basamak atladı. Türkiye'de birçok ilin örnek alarak hayata geçirmek istediği proje çerçevesinde Akçakale, Suruç, Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir'de kurulan Katı Atık Aktarma İstasyonlarından tırlar aracılığıyla şehir merkezine getirilen katı atıklar burada ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.


"Bu projeler Şanlıurfa'mıza çok yakışıyor"


Uygulama ile ilgili değerlendirme yapan Çiftçi, "Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Şehrimiz her anlamda daha da büyüdü. Haliyle bizlerin de büyük düşünmesi lazım. Şanlıurfa'mız bu tür geri dönüşümlü projelerle daha da gelişecektir. Her zaman dediği gibi Şanlıurfa halkımız hizmetin en iyisine layıktır. AK Belediyecilik olarak da bizler bunun gereğini yapıyoruz" diye konuştu.


Yenilenebilir enerjide GES atağı


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin güneş ışığını en fazla alan şehri Şanlıurfa'da elverişsiz olduğu için ekim yapılamayan atıl durumdaki arazilere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurması ile de gündeme gelmişti. Kendi enerjisinin önemli bir bölümünü GES uygulaması ile karşılayan Büyükşehir Belediyesi, öte yandan 50'yi aşkın GES yatırımına da onay vermişti.

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