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15 Nisan 2017 18:01

Kayanın altına sıkışan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’da bir kaplumbağa girdiği kayanın altına sıkıştı.

Kayanın altına sıkışan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

15 Nisan 2017 18:01

Seferber olan itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonunda kayayı matkapla kırarak, kaplumbağayı kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçe kırsalındaki Payamlı Mahallesi İkiağız Mezrasında boş arazideki kaplumbağa, girdiği kayanın altında sıkıştı. İsmi açıklanmayan cami imamının haber vermesi üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, kısa sürede mahalleye ulaşarak, kaplumbağanın sıkıştığı bölgeyi buldu. Ekipler, kaplumbağaya zarar vermemek için yoğun çaba sarf etti. Çabalarına rağmen kaplumbağayı kayanın altından çıkaramayan ekipler, son olarak ise matkap yardımıyla kayayı kırmaya çalıştı. Kaplumbağanın etrafındaki kayaları kırarak genişleten ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kaplumbağayı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yeniden özgürlüğüne kavuşan kaplumbağanın kurtarma çalışmalarını izleyen mahalleli ise itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.


Veteriner tarafından kontrolden geçirilen kaplumbağanın yeniden doğaya salındığı bildirildi.




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