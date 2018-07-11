Kayıp çocuk 3 gün sonra bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Halil Öncel, haberleri izleyerek onu tanıyan vatandaşların ihbarı sonucu Şanlıurfa merkezde bulundu. Oduncular pazarındaki çocuğun eşkalini haberlerde kayıp olarak gösterilen çocuğa benzeten vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bölgeye giden polis ekipleri, çocuğun Halil Öncel olduğunu belirledi. Araca bindirilen çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan çocuk, daha sonra emniyete gelen babası Mehmet Emin Öncel’e teslim edildi. Yaklaşık 3 gün boyunca aradığı çocuğuna kavuşan baba, polis ekipleri ile haber veren vatandaşlara teşekkür etti.