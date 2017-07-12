Kaymakam Çimşit’ten 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret

Tüm yurtta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretlere Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Esat Uğur, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ramazan Onurcan, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Hastane Başhekimi İlhan Erkan, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Cemal Çalışkan, Kütüphane Müdürü Zeynelabidin Güneş, SYDV Müdür Vekili Serkan Kaya katıldı. İlçeye 20 km mesafedeki Çifte Kuyu Mahallesine giden Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Gazisi Ali Tugay’ı ziyaret etti. Ali Tugay ve ailesinin hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Ömer Çimşit Tugay’a çiçek takdim etti. Tugay ailesi ile sohbet eden Çimşit 15 Temmuz Gazisi Ali Tugay’ın iki çocuğunu kucağına alarak sevdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 15 Temmuz Gazisi Ali Tugay Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Çifte Kuyu Mahallesindeki ziyaretin ardından Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet Beğrük Mahallesine geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Gazi olan Feyzullah Kurt ve Ahmet Kurt kardeşleri ziyaret etti. 15 Temmuz Gazisi Feyzullah Kurt ve Ahmet Kurt kardeşlere çiçek takdim eden Çimşit, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece hayatlarını hiçe sayarak şehit düşenlerin ve gazilerin asla unutulmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hiçbir beklenti içine girmeden meydanlara inen aziz milletimizin tüm hain planları alt üst ettiğinin altını çizen Kaymakam Ömer Çimşit, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini daima minnet ve şükranla anacaklarını belirtti. Ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını belirten Kurt ailesi Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyete ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Ziyarettin ardından Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet Kurt ailesi ile hatıra fotoğrafı çekti.