Kaymakam Karatepe'ye veda yemeği

Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe'nin tayininin Ankara'ya çıkması üzerine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla tarafından veda yemeği verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara'ya atanan Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe onuruna Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla tarafından veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri, askeri ve emniyet erkanı ile davetliler katıldı. Veda yemeğinin ardından Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek başta olmak üzere ilçe müdürlükleri tarafından Karatepe'ye veda anısına birer hediye ve plaket verildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kaymakam Ahmet Karatepe ile uyumlu çalışmalarının ilçe hizmetlerine yansıdığını belirtti. Atilla, "Kaymakamımız Ahmet Karatepe'nin tayininin çıkması üzerine onuruna düzenlenen veda yemeğinde bir aradayız. Bende önce yapılan konuşmalarda 15 Temmuz gecesi hatırlatıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaymakamız ile haberleştik ve kısa süre içinde halkımızla beraber Emniyet'in önünde toplandık. Kötü bir gece idi. Allah bir daha böyle geceleri bu millet ev ümmete yaşatmasın. Ben 2014 yılının Mart ayında belediye başkanı oldum. Kaymakamımız da aynı sene Ekim ayında göreve geldi. Kendisiyle zevkle çalıştık. 4 yıl boyunca birbirimizin kalbini hiç kırmadık. Kaymakamımız ile ikili çalışmalarımız ilçemize ve hizmetlere de yansıdı. İlçem adına hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.