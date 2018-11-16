Kaymakam Keklik ve Başkan Atilla hastane inşaatını inceledi

Geçtiğimiz ay kazı çalışmalarının start adlığı 150 Yataklı Devlet Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce hastane alanında temel çalışması yapılıyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, çalışmaların devam ettiği 150 Yataklı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Kaymakamı Keklik Ceylanpınar'da her alanda olduğu gibi sağlık alanında da son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını, bu yatırımların başında hastane inşaatının geldiğini söyledi

Kaymakam Mehmet Keklik, iki yıl içinde Ceylanpınar'ın modern bir hastaneye kavuşacağını ifade ederek, "Ceylanpınar şüphesiz Şanlıurfa'nın en önemli ilçelerinden birisidir. Gerek merkezi idarenin gerekse de belediye başkanımızın da yatırımları ile hızla gelişen ilçelerimizden biridir. Arkamızdaki alanda Ceylanpınar'a yakışan çok güzel ve modern bir hastanenin altyapı çalışmaları yapılıyor. İhalesi zaten tamamlamıştı, beton çalışmaları da başladı. İnşallah iki yıl gibi bir süre içerisinde Ceylanpınarlı vatandaşlarımızın hak ettiği modern, kaliteli bir hastane hizmete girmiş olacak. Bende Cumhurbaşkanımıza, o dönem ki başbakanımıza, sağlık bakanımıza teşekkür ederim. Şüphesiz hastanenin 150 yataklı olmasında emeği geçen belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet, çok güzel bir çalışma, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin ilçeye yapılan büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "İlçe Kaymakamımız ile birlikte 150 Yataklı Devlet Hastanesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şu anda alanda temelde beton çalışmaları yapılıyor. Ceylanpınar'a 150 yataklı devlet hastanesi gerçekten çok büyük bir hizmettir. Bazı dedikodular çıkmıştı. Tasarruf tedbirleri yüzünden hastane inşaatı durduruldu deniyordu. Ancak burada mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımız devam ediyor. İki yıl içerisinde vatandaşlarımız modern hastanesine kavuşmuş olacak. Cumhurbaşkanımıza, o dönem ki başbakanımıza, sağlık bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.