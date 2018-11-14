Kaymakam Keklik'ten Başkan Atilla'ya hizmet teşekkürü

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ilçeye yaptığı hizmet ve yatırımlar için teşekkür etti.

Kaymakam Mehmet Keklik ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Menderes Atilla, hizmetlerin ilçenin en ücra köşesine kadar ulaştığını ifade ederek Ceylanpınar'ın ve Ceylanpınar halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu dile getirdi. Kaymakam Keklik ve Başkan Menderes Atilla ilçedeki parkları, kültür evlerini, ilçe stadını, kapalı spor salonunu, devlet hastanesini, evde bakım hizmetini, kapalı semt pazarları, kilitli parke taşı alanları, aydınlatma çalışmaları, ilçe mezarlığı, prestij cadde ve belediye hizmet alanlarını gezdi. Kaymakam Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın Ceylanpınar için elinden gelenin fazlasını yaptığını ve dur durak bilmeden çalıştığını ifade etti. Kaymakam Keklik ve Başkan Atilla, incelemeleri sırasında kendileri karşılayan çocuklarla vakit geçirip fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçede yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade ederek, "Yaklaşık iki aydır ilçedeyim ve ilçemizi tanımaya çalışıyorum. Belediye başkanımız ve ekibiyle beraber gittik, gezdik. İşin aslı, gerçekten çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. 5 yıllık bir süreç içerisinden gerçekten vatandaşlarımıza dokunan, 7'den 70'e herkesi kucaklayan hizmetler yapılmış. Belediye başkanımızdan aldığımız bilgilere göre de, devam inşallah yapılacak. Bugün hizmetlerin bir kısmını gezebildik. İlerleyen günlerde merkezdeki ve kırsaldaki tüm çalışmaları yerinde göreceğiz. Bilgi almaya gayret ediyoruz. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle Ceylanpınar'ı daha güzel bir geleceğe hazırlamaya çalışacağız. Ben değerli belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ceylanpınar'ın bu değişim ve dönüşümü için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Ceylanpınar'ı farklı hizmetleri buluşturacağız"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilerleyen günlerde ilçeye farklı hizmetlerin yapılacağını belirterek, "İlçe Kaymakamımız ile beraber hizmet alanlarını gezdik. Bizim dönemimizde yapılan hizmetleri inceleyip yerinde görmüş olduk. Bugün hizmet alanlarının yarısını gezebildik, ilerleyen günlerde ise tamamını gezeceğiz. Yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz hizmetleri anlatmış olduk, kaymakamımız da çalışmaları yerinde görmüş oldu. İlerleyen günlerde kaymakamımız ile birlikte Ceylanpınar'ı farklı hizmetlerle buluşturacağız. Vatandaşlarımız bunları hak ediyorlar. Durmak yok hizmete devam diyoruz" diye konuştu.