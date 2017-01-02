Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:40

Kaymakam Yosunkaya çadır kentte incelemede bulundu

Kaymakam Yosunkaya çadır kentte incelemede bulundu

02 Ocak 2017 14:40

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte incelemede bulundu.
Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentteki kayıt kabul ve lojistik birimlerini denetledi. Ziyarete, Kaymakam Selçuk Yosunkaya’ya İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, Kamp Müdür Yardımcıları Yasin Seyhan, Hasan Öztürk, Müslüm Önel ve Kayıt Kabul Sorumlusu Salih Tökü eşlik etti.
Ülkelerinde yaşanan iç karışıklıktan dolayı evlerini terk ederek Akçakale’deki Süleymanşah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli sığınmacılara hizmet veren kayıt kabul ve lojistik birimlerini ziyaret eden Kaymakam Yosunkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyeli misafirlere ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Yosunkaya, “Biz bu kardeşlerimizi mülteci veya sığınmacı olarak görmüyoruz, onlar bizim misafirlerimizdir. Çadır kent birimlerimizi tek tek ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alıyoruz. Suriyeli misafirlerimize ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak kendilerini yalnız bırakmıyoruz. İnşallah Suriye’de yaşanan bu karışıklık, bu zulüm biter ve onlar da sağ salim evlerine dönerler. Türk ve Suriyeli kardeşlerimizin, kardeşlik bağları her zaman daha kuvvetli şekilde devam edecektir” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç