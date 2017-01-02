Kaymakam Yosunkaya çadır kentte incelemede bulundu

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte incelemede bulundu.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentteki kayıt kabul ve lojistik birimlerini denetledi. Ziyarete, Kaymakam Selçuk Yosunkaya’ya İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, Kamp Müdür Yardımcıları Yasin Seyhan, Hasan Öztürk, Müslüm Önel ve Kayıt Kabul Sorumlusu Salih Tökü eşlik etti.

Ülkelerinde yaşanan iç karışıklıktan dolayı evlerini terk ederek Akçakale’deki Süleymanşah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli sığınmacılara hizmet veren kayıt kabul ve lojistik birimlerini ziyaret eden Kaymakam Yosunkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyeli misafirlere ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Yosunkaya, “Biz bu kardeşlerimizi mülteci veya sığınmacı olarak görmüyoruz, onlar bizim misafirlerimizdir. Çadır kent birimlerimizi tek tek ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alıyoruz. Suriyeli misafirlerimize ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak kendilerini yalnız bırakmıyoruz. İnşallah Suriye’de yaşanan bu karışıklık, bu zulüm biter ve onlar da sağ salim evlerine dönerler. Türk ve Suriyeli kardeşlerimizin, kardeşlik bağları her zaman daha kuvvetli şekilde devam edecektir” diye konuştu.