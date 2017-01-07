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07 Ocak 2017 11:36

Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi

Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi

07 Ocak 2017 11:36

Şanlıurfa’nın Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ilçenin yol kontrol ve arama noktalarını denetledi.
Kaymakam Yosunkaya, denetlemenin ardından yaptığı açıklamada, “İlçenin genelinde asayişin temini, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi amacıyla, ilçemiz emniyet müdürlüğünce yapılan asayiş yol uygulamalarını denetledik” dedi.
Yosunkaya, denetleme esnasında Akçakale İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin’den bilgi aldı. İlçenin güvenliğini çok önemsediklerini belirten Yosunkaya, bu konuda yoğun çalışma içinde olduklarını ve ilçe güvenliği için asayiş yol uygulamalarının devam edeceğini belirtti.



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