Kayyum heyeti fabrika ziyaretlerinde bulundu

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika sahipleri ile bir araya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan vekili Mustafa Badıllı ve Kayyum Heyeti Üyesi Hasan Fehmi Hayırlı ile ŞUTSO Meclis Üyesi Adil Kılıç’ın da yer aldığı ziyaret programında 6 fabrika yöneticisine ziyarette bulunuldu. Ziyaretlerde fabrikalarda gerçekleştirilen üretim faaliyetleri ile işverenlerin ŞUTSO’dan talep ve beklentileri hakkında bilgi alındı.

Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ve beraberindeki heyet, fabrika ziyaretlerinin ardından, OSB Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Kamil Gündüz’e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Güncel konuların konuşulduğu sohbet ortamında geçen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.