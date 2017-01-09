Kayyum olarak atanan kaymakam görevine başladı

Viranşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Ömer Çimşit, yeni görevine başladı.

Viranşehir Belediyesinin hizmet binasını gelen Kaymakam Ömer Çimşit, birim müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çimşit, "İçişleri Bakanlığımız ve Valiliğimizin görevlendirilmesi ile bir görevlendirme oldu. Devlet geleneğimizde bir makam ve mevki talep edilmez ama verilen görev layıkıyla yerine getirilir. Bize Belediye Başkan Vekilliği tevdi edildi. Bizde birim müdürleri ve belediye çalışanları olarak gecemizi gündüzümüze katarak verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız. Yerel yönetimlerin görevleri kanun ile belirlenmiştir. Yerel yönetimlerin asıl amacı hizmet sınırları içinde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde hizmet götürmektedir. Bizlerde birim müdürlerimiz ve personelimizle birlikte bu minvalde özverili bir şekilde görevimiz en iyi şekilde yapacağız" dedi. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çeken Çimşit, "Aziz milletimiz darbe girişimini elinde silah olmadan 24 saat gibi kısa bir sürede önledi. Bizim bu aziz millete bir vefa borcumuz var. Bu aziz milletin göstermiş olduğu bu kahramanlığa karşı bizlerin, bu aziz millete hizmetin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Bu vesile ile 15 Temmuz Şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Çimşit Viranşehir’e en iyi hizmeti sunmak için tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK ve Viranşehir halkı ile koordineli bir şekilde çalışılacağını dile getirerek, tüm Viranşehir halkından destek talep etti. Çimşit, Suriyeli sığınmacılara yıllardır ev sahipli yapan Viranşehirlilere de teşekkür etti.