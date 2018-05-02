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02 Mayıs 2018 16:06

Kazada hayatını kaybeden emekli milli eğitim müdürü için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Milli Eğitim Müdürü Halil Çelik için memleketi Şanlıurfa’da mevlit okundu.

Kazada hayatını kaybeden emekli milli eğitim müdürü için mevlit okutuldu

02 Mayıs 2018 16:06


Merkeze bağlı Haliliye ilçesindeki Gerger Taziye Evinde bir araya gelen eğitim camiası ve yakınları kazada hayatını kaybeden Çelik için dua etti.


Kaza geçen cumartesi günü Kahramanmaraş - Gaziantep otoyolunun Narlı Otoban girişinde yaşandı. Seyir halinde olan bir kamyon şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kamyonun yan yatmasıyla birlikte seyir hainde olan çok sayıda araç birbirine girdi.


Kazada, uzun yıllar Şanlurfa’nın Suruç ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan ve daha sonra emekli olan 62 yaşındaki Halil Çelik ile diğer araçlarda bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Aynı kazada Çelik’in eşi, oğlu, gelini ve 2 torunu da yaralandı. Çelik, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesinde defnedildi.




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