Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 09:56

Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

14 Mayıs 2018 09:56


Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 57’inci kilometresinde yaşandı. Vedat İ.’nin kullandığı 16 F 9996 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrildi. Kazada hayatını kaybeden baba Mehmet İrgin, anne Ayşe İrgin ile çocukları Ali ve Remziye hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Morgun önüne gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı araca konulan 4 cenaze, defnedilmek üzere Siverek’e bağlı Ortataşlı kırsal Mahallesine götürüldü.


Öte yandan hastanede tedavi gören diğer 3 kişinin sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaza yapan otomobildekilerin aynı aileden oldukları ve akraba ziyaretinden döndükleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç