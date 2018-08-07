Kazada ölen Milletvekili Yıldız’ın amcası defnedildi

Olay, dün sabah saatlerinde, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran tır sürücüsü, 3 otomobil ile bir kamyoneti önüne katmıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılardan Sabri Yıldız, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bugün morgdaki işlemleri tamamlanan Yıldız’ın cesedi, cenaze aracına konularak Suruç ilçesine götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yıldız omuzlarda Suruç ilçe mezarlığına taşınarak defnedildi. Cenaze namazına, hayatını kaybeden Yıldız’ın yeğeni Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, çok sayıda akrabası ile ailesi katıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.