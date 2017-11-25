Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:57

Kazada yaralanan asker hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan asker hayatını kaybetti

25 Kasım 2017 14:57


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Seyfullah T. yönetimindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada askerlerden Enis Çalışkan, Ramazan K., Ertuğrul M., Mürsel N., Seyfullah T. ve Kubilay T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Enis Çalışkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Askerin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen cenaze, daha sonra memleketine gönderildi. Enis Çalışkan’ın Viranşehir ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve Amasya’nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.


Diğer 5 askerin tedavisinin devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç