Kazada yaralanan asker hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Seyfullah T. yönetimindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada askerlerden Enis Çalışkan, Ramazan K., Ertuğrul M., Mürsel N., Seyfullah T. ve Kubilay T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Enis Çalışkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Askerin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen cenaze, daha sonra memleketine gönderildi. Enis Çalışkan’ın Viranşehir ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve Amasya’nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Diğer 5 askerin tedavisinin devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.