Kazaya giden ambulans zincirleme kazaya karıştı

Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde zincirleme trafik kazasının yaşandığı bölgeye giden ambulans, başka bir zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerindeki zincirleme kazaya giden ambulans, yoğun sis nedeniyle bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazaya karışmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sağlık ekiplerinden yaralanan olmazken otomobildeki 3 kişi olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.