Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu görenleri şaşırtıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeditaş kırsal mahallesinde kedi ile köpeğin yaşadığı dostluk insanlara örnek olacak cinsten. Bir mahalleli tarafından çekilen görüntülerde oyun oynayan kedi ile köpek, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini veriyor.

Kedi ile köpeğin sahibi İhsan Yalçın, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara ders olmasını gerektiğini söyleyerek, “Son dönemlerde yaşanan olaylar ve insan ölümleri bizleri derinden yaralıyor. Keşke biz insanlarda bu şekilde anlaşabilsek. Hayvanlar bile anlaşabiliyorken bizim insanlar bu kadar olamadı. Artık cehaletten uyanmanın zamanı geldi de geçiyor” dedi.