Kedinin girdiği araç oto sanayiye götürüldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari bir aracın altına giren kediyi bulmak için ekipler yaklaşık 1 saat çaba harcadı. Uzun süren arama çalışması sonucu kediyi bulan ekipler, çıkartmak için vatandaşlarla birlikte yere yattı. Kedi bir türlü çıkmayınca araç sanayiye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki hafif ticari bir aracın altına kedi girdi. Kedi sesini duyan araç sahibi itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sesin geldiği yerde kediyi aradı. Yaklaşık bir saat boyunca kediyi arayan ekiplere vatandaşlar da katılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kedinin yerini bulan ekipler bu defa da onu çıkartmayı başaramadı.

"Bir ileri, bir geri"

Araç sahibi, aracını ileri, geri götürerek kedinin çıkmasını sağlamaya çalıştı. Kedi çıkmayınca bu defa da bagaj kısmı açılarak kediye ulaşılmaya çalışıldı. Ekipler buradan da kediye ulaşamayınca motor kapağı açarak kediyi yakalamaya çalıştı.

Kediyi aracın üst kısmından çıkaramayan ekipler, yere uzanarak alt kısımdan ulaşmaya çalıştı. Ekiplere zaman zaman vatandaşlar da eşlik edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ekipler kediyi çıkartmayı başaramayınca aracı sanayiye götürdü.