Kendini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

Şanlıurfa'da bir devlet kurumunda bekçi olarak çalışan işçi, ekonomik sıkıntıda olduğunu söyleyerek üzerine benzin döküp intihara kalkıştığı sırada müdürü tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Tarım Reform İl Müdürlüğünün bahçesinde meydana geldi. Kurumda bekçi olarak görev yapan A.Ç., son günlerde ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyip üzerine benzin döktü. A.Ç.'yi gören mesai arkadaşları, polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak A.Ç.'yi vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada bahçeye gelen Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, eline ateşlemek üzere çakmak alan işçiyle konuşmaya başladı. Yardımcı olabileceğini dile getiren Çakmak, A.Ç.'yi ikna edip eyleminden vazgeçirdi. Gözyaşı dökerek, müdürünün koluna giren A.Ç., kurum binasına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.