Kilitli Parke Taşı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Ceylanpınar Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin dur durak bilmeden gösterdikleri çalışma performansıyla Ceylanpınar modern bir görünüme kavuşuyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet mahallerinde yakın zamanda bitecek çalışmalardan sonra ise rota Cumhuriyet ve 15 Temmuz Mahallesi’ne çevrilecek. Ceylanpınar Belediyesi Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet mahallerinde 100 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi yapacak. Daha sonra rotanın çevrileceği Cumhuriyet ve 15 Temmuz mahallelerinde ise 70 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi yapılacak.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçe genelinde bütün altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini ifade etti. Altun, "Daha önce kış ayı nedeniyle ara verdiğimiz kilitli parke taşı çalışmaları ve sokak düzenlemesine tekrardan başlamış bulunuyoruz. Bu yıl ki çalışmalarımızı iki etap olarak ayırdık. Birinci etabımız Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet mahalleleridir. Buradaki planlamamız yaklaşık olarak 100 bin metre kare kilitli parke taşı döşemektir. İkinci etabımızda ise Cumhuriyet ve 15 Temmuz Mahallesi var. İkinci etabımızda da 70 bin metre kare kilitli parke taşı döşemek. Ayrıca ilçe genelinde ve gerekse kırsalda altyapısı bitmiş tüm cadde ve sokaklarımızın kilitli parke ile döşemesini yapacağımızı da belirtmek isterim. Çamurlu ve tozlu bir tek sokak kalmayana kadar kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve çamur ile tozdan kurtulduklarını ifade ederek, "Kış zamanı çamurdu, yaz zamanında da tozdu. Allah başkanımızdan razı olsun. Başkanımız kilitli parke taşı yaparak biz mahalle sakinlerini bu dertten kurtardı. Ceylanpınar sokaklarında eskiden yürümek eziyet iken şimdilerde ise rahatça yürüyebiliyoruz" dedi.