Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:37

Kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Ceylanpınar Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız sürüyor

07 Haziran 2018 12:37


Ceylanpınar Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin dur durak bilmeden gösterdikleri çalışma performansıyla Ceylanpınar modern bir görünüme kavuşuyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve 15 Temmuz Şehidimiz Ümit Yolcu Parkı etrafında kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçe genelinde bütün altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini ifade etti. Altun, "Daha önce kış ayı nedeniyle ara verdiğimiz kilitli parke taşı çalışmaları ve sokak düzenlemesine tekrardan başlamış bulunuyoruz. Bu yıl ki çalışmalarımızı iki etap olarak ayırdık. Şimdi ki çalışma alanımız 15 Temmuz Mahallesi olacak. Ayrıca ilçe genelinde ve gerekse kırsalda altyapısı bitmiş tüm cadde ve sokaklarımızın kilitli parke ile döşemesini yapacağımızı da belirtmek isterim. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç