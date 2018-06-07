Kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Ceylanpınar Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin dur durak bilmeden gösterdikleri çalışma performansıyla Ceylanpınar modern bir görünüme kavuşuyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve 15 Temmuz Şehidimiz Ümit Yolcu Parkı etrafında kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçe genelinde bütün altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini ifade etti. Altun, "Daha önce kış ayı nedeniyle ara verdiğimiz kilitli parke taşı çalışmaları ve sokak düzenlemesine tekrardan başlamış bulunuyoruz. Bu yıl ki çalışmalarımızı iki etap olarak ayırdık. Şimdi ki çalışma alanımız 15 Temmuz Mahallesi olacak. Ayrıca ilçe genelinde ve gerekse kırsalda altyapısı bitmiş tüm cadde ve sokaklarımızın kilitli parke ile döşemesini yapacağımızı da belirtmek isterim. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.