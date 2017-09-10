Kırkma makasları teknolojiye yenik düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş kırsal mahallesinde ikamet eden ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, bir zamanlar makasla kırptıkları hayvanlarını, şimdilerde koyun kırpma makineleriyle daha hızlı ve seri yapabiliyor.

Eskiden çok hızlı olduğu halde sabahtan akşama kadar günde 45-50 koyun kırptığını ama bu makine ile hiç yorulmadan günde 100 koyun kırpabileceğini belirten 47 yaşındaki besici Resul Bayraktar, “36 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum ve o zamandan bu yana devamlı koyun kırpardım, o zamanlar koyunlar makaslarla kırpılırdı ve çok zordu, son iki yıldır bu makineler bölgemize geldi, bizde aldık. Bizim için son derece rahat ve kullanışlı" dedi.

Eskiden makasla koyunlar kırpıldığı zaman köy içerisinde bir yardımlaşma olduğunu ama makinenin çıkmasıyla beraber bu yardımlaşmanın da bittiğini belirten Bayraktar, “Eskiden koyun kırpma mevsimi vardı ve köylüler olarak hayvanları kırpmaya başladığımız zaman, günde bir kişinin hayvanlarını kırpardık ve sırayla böyle devam ederdi, ama şimdi herkes kendi hayvanlarını kırpıyor. Eskiden yardımlaşma daha çoktu ama şimdi o yardımlaşma bitti denecek seviyede. Eskiden yaşlılar olsun yada kırpmasını bilmeyen kişiler olsun 10-15 kişi toplanır ve onların yardımına gidilirdi, ama şimdi yaşlı oldun mu yada kırpmasını bilmedin mi ücretli olarak koyunları kırpmak gerek” şeklinde konuştu.

12 yaşında koyun kırparak babasına yardım eden Veysel Bayraktar ise, "Günde 10-15 arası koyun kırpıyorum. Makasla belki öğrenemezdim ama makine ile koyun kırkmak artık bana kolay geliyor. Koyunu kırpmak için önce koyunun ayaklarını sıkı sıkı bağlıyoruz, sonra makineyle kırpmaya başlıyoruz. Bunu yaparken dikkatli olmak gerek, çünkü herhangi bir hatada ya kendimize yada hayvana zarar verebiliriz" diye konuştu.