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27 Haziran 2018 14:31

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü öldürüldü

Şanıurfa’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsüne başka bir otomobilden ateş açıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü öldürüldü

27 Haziran 2018 14:31

Saldırıda otomobil sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü önündeki ışıklarda yaşandı. İddiaya göre, 63 M 1051 plakalı otomobilin sürücüsü Celal Ç., kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman’ın kullandığı 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına yanaşarak ateş açtı. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Mehmet Duman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Celal Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.


Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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