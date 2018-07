Kırsal bölgelerde yeni yollar açılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberindeki teknik ekiple birlikte Konuklu kırsal mahallesinde yürütülen yol açma ve stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Henüz yapılaşmanın olmadığı ve yeni başladığı bölgelerde yürütülen yol açma çalışmalarını denetleyip, teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Yürütülen çalışmalara ilişkin mahalle sakinleriyle de görüşen Demirkol, Haliliye halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak halkımızın her an hizmetindeyiz. Gece gündüz, yaz kış, hafta sonu demeden ekiplerimiz değişen hava şartlarına göre de mesai saatlerini değiştirerek çalışmalarını sürdürmektedirler. Konuklu kırsal Mahallemizde yapılaşmanın henüz yeni başladığı ve başlamadığı alanlarda yeni yollar açıyoruz. Ekiplerimiz, kent merkezinde ve kırsal mahallelerimizde çeşitli noktalarda çalışmaktadırlar. Bu anlamda Haliliye halkı her şeyin en iyisine layıktır. Halkımızın en huzurlu, en rahat ve fiziki şartlarda en olumlu şartlarda yaşamaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Haliliye halkına bize vermiş oldukları destek için bize göstermiş oldukları güven için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Demirkol, açıklamalarının ardından mahallede ayrılıp, Akpınar Mahallesinde de yürütülen yol çalışmalarını denetledi.