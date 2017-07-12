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12 Temmuz 2017 16:54

Kırsal mahalledeki çöpler nihayet kaldırıldı

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesi sınırlarında bulunan Gölpınar Mahallesinde çağ dışı bir görüntü oluşturan çöp yığınları, Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla temizlendi.

Kırsal mahalledeki çöpler nihayet kaldırıldı

12 Temmuz 2017 16:54


İlçe merkezine en yakın mahallelerden biri olmasına rağmen yıllardır belediye hizmetinden mahrum bırakıldığı iddia eden Gölpınar Mahallesi sakinleri, seslerini Belediye Başkanı Baydilli’ye duyurmayı başardı. Yolların kışın çamur, yazın toz ve topraktan geçilmediğini, kanalizasyon sularının açıktan aktığını iddia eden Gölpınar Mahallesi sakinlerinin çağrısını dikkate alan Başkan Baydilli, mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi için ekipleri yönlendirdi. Mahalleye ulaşan belediye ekipleri, ilk olarak mahalle girişindeki yolda bulunan çöp yığınlarını iş makineleri ve kamyonlarla temizledi. Belediye hizmetine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gölpınar Mahallesi sakinleri, konuya duyarsız kalmayıp ekiplere talimat veren Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.




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