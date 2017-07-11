Kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında

32 merkez ve 137 kırsal mahallede çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Ekipler, gündüz ve gece olarak iki vardiya şeklinde sürdürdüğü çalışmalarla, haşere ve sinekten doğan rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışıyor.

Kırsal mahallelerde sürdürülen ilaçlama çalışmalarında ahır çevreleri, bahçe, okul ve kültür evleri ile evlerin depoları yoğun olarak ilaçlanıyor. Çekçek kırsal Mahallesinde yapılan ilaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Osman Aydoğdu, mahallelerinde çalışmaların gündüz ve gece şeklinde haftada birkaç kez yapıldığı söyledi. Yapılan çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesi ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür eden Muhtar Aydoğdu, “Haliliye Belediyesi ilaçlama ekipleri, haftada biri iki kez akşamları gelip köyün tüm sokaklarını ilaçlıyor. Şuanda da, cami ve kültür evi etrafı, ahırların tamamını ilaçladı. Allah razı olsun” dedi.

Ekipler; haşere ve sineklerin üreme, dinlenme ve yaşama alanları, yeşil alanlar ve kanallarda Sağlık Bakanlığınca haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmalarını yapıyor. Temizlik işleri müdürlüğü ilaçlama birimi ekipleri, gruplar halinde periyodik olarak merkez ve kırsal mahallelerde haşere ve sineklere karşı etkin mücadelesini sürdürürken, ilaçlama yapılan bölgelerde mahalle muhtarlarına tutanak imzalatılıyor.